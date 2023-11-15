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Лебрюн: запрос Задорова на обмен — только вершина айсберга в «Калгари»

Лебрюн: запрос Задорова на обмен — только вершина айсберга в «Калгари»
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что «Калгари» готов к обмену не только защитника Никиты Задорова, но и многих лидеров команды, чтобы уйти в перестройку.

«Запрос Задорова на обмен – это только вершина айсберга. Клубы говорят нам, что «Калгари» слушает предложения и по другим игрокам с заканчивающимися контрактами – Крису Таневу, Ноа Хэнифину, Элиасу Линдхольму. «Флэймз» готовы к перезагрузке состава.

Хэнифин в конце прошлого месяца едва не продлил контракт почти на $ 60 млн, но потом решил подождать, а теперь этот корабль уплыл. В «Калгари» принимают предложения по этим ребятам, но не спешат, у них времени – до мартовского дедлайна», — цитирует Лебрюна TSN.

После 15 матчей «Калгари» занимает лишь 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

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