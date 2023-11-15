Дрегер: если «Калгари» уйдёт в перестройку, Кадри это не интересно

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер прокомментировал возможную перестройку «Калгари», который собирается обменять своих лидеров. Специалист заявил, что форвард Назем Кадри будет недоволен возможной перестройкой, так как нападающий летом 2022 года подписал с «Калгари» семилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн.

«Назем Кадри подписал с «Калгари» долгосрочный контракт. Он хочет остаться в «Калгари», хочет побеждать с этой командой. Но, если клуб уйдёт в перестройку, ему это будет не интересно. Думаю, будут и другие [игроки на контрактах] в похожей ситуации», — цитирует Дрегера TSN.

После 15 матчей «Калгари» занимает лишь 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ.