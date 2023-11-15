Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дрегер: если «Калгари» уйдёт в перестройку, Кадри это не интересно

Дрегер: если «Калгари» уйдёт в перестройку, Кадри это не интересно
Комментарии

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер прокомментировал возможную перестройку «Калгари», который собирается обменять своих лидеров. Специалист заявил, что форвард Назем Кадри будет недоволен возможной перестройкой, так как нападающий летом 2022 года подписал с «Калгари» семилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн.

«Назем Кадри подписал с «Калгари» долгосрочный контракт. Он хочет остаться в «Калгари», хочет побеждать с этой командой. Но, если клуб уйдёт в перестройку, ему это будет не интересно. Думаю, будут и другие [игроки на контрактах] в похожей ситуации», — цитирует Дрегера TSN.

После 15 матчей «Калгари» занимает лишь 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

Материалы по теме
Лебрюн: запрос Задорова на обмен — только вершина айсберга в «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android