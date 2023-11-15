Филатов: очень удивлюсь, что есть болельщики, которые верят в предвзятость судей к СКА

Известный хоккеист Никита Филатов прокомментировал драку в матче СКА — «Авангард» и рассказал про отношение судей к армейскому клубу.

«Драка между Вербой и Зинченко и реакция на неё Романа Ротенберга? Меня немного улыбнула такая реакция, потому что я не увидел состава безумного преступления. Один раз Верба ударил, когда Зинченко заваливался, но суперопасным это не было. Когда эмоции кипят, остановиться по щелчку пальцев практически невозможно. Никакого избиения лежачего не было. По-моему, судьи делали всё правильно и максимально возможно разняли игроков. А после боя хоккеисты пожали руки друг другу, что говорит о том, что игрок СКА нормально отнёсся к этому. В следующем матче Зинченко показывали на трибуне, и я не увидел шрама или какого-то серьёзного повреждения. Хотя, естественно, Роман Борисович был на эмоциях после матча и переживал за своего игрока.

Никакой предвзятости судей, о чём говорит Ротенберг, к СКА нет? Вы верите в предвзятость судей к СКА? Я очень удивлюсь, что есть болельщики, которые в это верят. А что касается разговоров про судейство… Можно понять любого игрока и тренера в моменте, когда матч только-только закончился. Когда эмоции не утихли и ты не можешь трезво оценивать ситуацию, то простительно практически всё», — цитирует Филатова «РБ Спорт».