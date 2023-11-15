Григоренко — об игре ЦСКА: постоянно что-то где-то выпадает, из-за этого проблемы

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал игру армейского клуба в текущем сезоне.

«Понятно, что самые важные матчи весной. Но туда ещё нужно попасть. Очень важно перед плей-офф находиться как можно выше в таблице, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Опять же, надо вообще в плей-офф попасть. Такая вот ситуация у нас — будем исправлять.

Команды подравнялись в лиге. Все хорошо играют, настраиваются. Проходных матчей в КХЛ больше нет. Поэтому где-то очень много мелочей сказывается на игре и результатах. Где-то в обороне плохо сыграли, где-то не забили, где-то в меньшинстве плохо сыграли, где-то в большинстве. Очень мало в сезоне провели игр, где получилось полностью отыграть 60 минут. И отыграть их хорошо во всех аспектах. Постоянно что-то где-то выпадает. Я думаю, из-за этого проблемы. Нужно всё подтянуть, в кучу собрать. И тогда всё нормально будет», — сказал Григоренко в интервью «Известиям».

ЦСКА после 29 встреч набрал 32 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.