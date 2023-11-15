Канарейкин: вернуть «Кузню» в КХЛ? Главное, чтобы не было балласта среди клубов лиги

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил идею вернуть новокузнецкий «Металлург» в КХЛ.

«Вы понимаете, в чём дело. Мы можем дискутировать ежедневно, но, если Новокузнецк возвращать, здесь можно повспоминать много клубов. Тот же »Химик» воскресенский, те же «Крылья Советов» московские. Главное, чтобы народу хватало качества хоккея. Мы и так испытываем дефицит хороших игроков, поэтому у нас сейчас в последнее время нет таких суперзвёзд в лиге. Сейчас задача в том, чтобы возглавили лигу классные игроки, и средний уровень игроков чтобы поднялся, это самое главное.

Хорошая ли идея вернуть «Кузню» в КХЛ, учитывая её школу? Безусловно, я не спорю. Мы все знаем фамилии Капризова, Бобровского, Орлова, всё это вообще на слуху, и расширение географии хоккея — это хорошо, я не против этого, самое главное в том, чтобы поддерживать уровень игроков. Всплеск «Лады» я, допустим, пока связать не могу. С одной стороны, это работа команды, тренерского штаба, на второй стороне — там играют люди, которые не нашли себе место в топовых клубах, они получили шанс поиграть в «Ладе», и сейчас этот клуб идёт на лидирующих позициях на Востоке. У меня двоякое впечатление от этого лидерства.

Главное, чтобы не было балласта в виде клубов, которые возвращаются в КХЛ? Безусловно, но давайте я ещё пример приведу, чтобы было понятно. Допустим, Запад возьмём, там 11 клубов играют, неконкурентоспособный там «Витязь» выпал, неконкурентоспособный из года в год «Куньлунь». Из девяти команд там нужно отстучать одну команду, чтобы попасть в плей-офф. Первой задачей чемпионата является попадание в плей-офф, она не архисложная. Вот здесь надо повышать уровень. Если будет хорошая конкуренция, боеспособные коллективы, то, конечно, будет чемпионат подниматься, расти игроки будут, главное, нам надо цепляться, чтобы средний уровень игроков был высокий», — сказал Канарейкин в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее Канарейкин прокомментировал возможный матч сборной России с легионерами Континентальной хоккейной лиги.