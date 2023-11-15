20-летний вратарь ЦСКА Гамзин повторил достижение Ильи Сорокина за армейский клуб

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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

20-летний вратарь армейского клуба Дмитрий Гамзин одержал свою шестую победу в шести первых матчах за ЦСКА и повторил достижение Ильи Сорокина, который отметился такой же статистикой. Это рекорд ЦСКА.

До матча с «Амуром» Гамзин одержал три победы с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,95. В сезоне-2018/2019 Сорокин стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев.

Отметим, что в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи» 18 ноября. «Амур» 17 ноября сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».