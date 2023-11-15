Нападающий ЦСКА Григоренко: когда лидеры команды отсутствуют, немного меняется «химия»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу в домашнем матче с хабаровским «Амуром» (2:1).

«Сейчас в лиге не осталось простых соперников. Все команды борются за плей-офф, все хотят выигрывать, независимо от положения в турнирной таблице. «Амур» — хорошая команда, есть опытные ребята, сильная вратарская линия.

Нет разницы, забивать или отдавать передачи, главное — помогать команде. Сегодня у Никиты Нестерова удачно получалось бросать. У меня тоже были моменты, где-то не попал в ворота, где-то перекладина.

Стараемся делать правильные вещи, все играем на команду. Второй матч подряд мы мало пропускаем, это хороший знак. Когда лидеры команды отсутствуют, немного меняется «химия». В большинстве не хватает и Кости Окулова, и Антона Слепышева. Конечно, когда состав полный, легче играть», — цитирует Григоренко пресс-служба ЦСКА.