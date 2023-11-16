В «Баффало» прояснили сроки возвращения Томпсона

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато назвал возможные сроки возвращения на лёд нападающего Тейджа Томпсона, который получил повреждение левого запястья в игре регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (2:5).

«Ожидается, что восстановление займёт меньше, чем пару месяцев. Будем смотреть за его состоянием неделю за неделей. Конкретной даты пока нет», — приводит слова Гранато Associated Press.

26-летний Томпсон получил повреждение, когда заблокировал бросок защитника «Бостон Брюинз» Чарли Макэвоя во втором периоде.

В текущем сезоне американский форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 12 очков — забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач.

В прошлом сезоне Томпсон показал лучшую в своей карьере результативность, заработав 94 (47+47) очков.