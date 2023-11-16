Торторелла прокомментировал третью подряд победу «Филадельфии»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о победе своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Каролиной Харрикейнз» (3:1), которая стала для «лётчиков» уже третьей подряд.

Напомним, «Флайерз» вели в этом матче 3:0 уже в начале второго периода.

«Я думаю, самый важный момент матча был, когда они забили гол во втором периоде. Мы продолжаем расти, мы получаем два удаления, мы должны выстоять в них, и мы заканчиваем второй период при счёте 3:1. Не 3:2 или 3:3. Я думаю, что мы сохранили самообладание, справились с ситуацией и в итоге начали третий период при счёте 3:1», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.

После 16 матчей «Филадельфия» занимает восьмое место в Восточной конференции с 17 очками.