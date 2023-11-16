Главный тренер «Каролины»: Свечников был нашим лучшим игроком в матче

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Филадельфии Флайерз» (1:3).

«Мы играем недостаточно стабильно. Побеждать и так тяжело, а мы ещё больше усложняем дело. Стараемся играть слишком красиво. Соперник заблокировал много бросков, надо отдать ему должное. Они сыграли именно так, как хотели, а нам надо больше придерживаться своего плана на игру.

Когда я перетасовал звенья, Свечников сразу же заиграл хорошо, был нашим лучшим игроком в матче. У него были броски, моменты. Плохое удаление, но намерения у него были хорошие. Я особо не критикую его игру, как все, думаю, он нормально играет. Ему нужно немного времени, всё-таки он очень много пропустил», — приводит слова Бриндамора официальный сайт «Каролины Харрикейнз».