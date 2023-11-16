Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Свечников прокомментировал поражение «Каролины» от «Филадельфии» в матче НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Филадельфии Флайерз» (1:3).

«Нам надо умнее играть в зоне атаки. Надо доставлять шайбу до ворот, избавиться от лишних коротких пасов и начать забивать голы», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины Харрикейнз».

Напомним, в этом матче Свечников не отметился результативными действиями, однако главный тренер «ураганов» Род Бриндамор назвал именно россиянина лучшим в составе его команды по итогам игры. Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Свечникова 4 (0+4) очка в восьми сыгранных матчах.

«Каролина» располагается на седьмой строчке в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 16 играх.