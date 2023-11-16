«Он один из лучших в этом». Главный тренер «Колорадо» — об игре Ничушкина на пятаке

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал игру российского нападающего команды Валерия Ничушкина возле ворот соперников.

Напомним, россиянин оформил дубль в сегодняшнем матче с «Анахайм Дакс» (8:2).

«Он впечатляет. Это один из векторов нашей игры, у нас выпадает номер 92 (Ландеског. — Прим. «Чемпионата»), и он настолько хорош в этом. Он не только там всё время и в нужные моменты, он способен не только подставлять клюшку под все эти шайбы, но и работать вдали от ворот, создавать моменты, а затем возвращаться туда перед тем, как последует бросок. Он один из лучших в этом. Нам очень не хватает потери из первого звена, но Вэл работал над этим, он смотрит много видео, и с игрой в большинстве в особенности, и просто оценивает время и позицию — кто владеет шайбой и когда он может совершить бросок», — приводит слова Беднара Colorado Hockey Now.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Ничушкина 16 (5+11) очков в 15 матчах.