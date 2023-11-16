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Семёнов — перед матчем с московским «Динамо»: болельщики уже соскучились по нашим победам

Семёнов — перед матчем с московским «Динамо»: болельщики уже соскучились по нашим победам
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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Как настрой на матч? Настрой – боевой. Нас ждёт хороший соперник, который здорово играет в атаке. У них есть качественные исполнители. Нужно выполнять тренерские установки и выигрывать каждое единоборство, побеждать.

Насколько важно победить сегодня в матче с одним из лидеров? Надо показывать свою игру. Находить те ключи, которые нам приносят результат. Мы должны быть сконцентрированы на своей игре, независимо от соперника. Играть на победу и радовать наших болельщиков. Они уже соскучились по нашим победам», — приводит слова Семёнова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, казанцы потерпели поражения в трёх последних матчах подряд.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» (Москва) начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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