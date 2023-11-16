Фантастический гол Денисенко за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ

Этой ночью прошёл матч регулярного чемпионата АХЛ, в котором «Хендерсон Силвер Найтс» одержал победу на своём льду над «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» (5:4).

Пятую шайбу «Хендерсона» в концовке третьего периода забросил российский нападающий Григорий Денисенко. Гол россиянина стал настоящим украшением всего матча. Форвард подхватил шайбу в зоне соперника, сблизился с вратарём по правому краю и красиво бросил из-под ноги.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы Денисенко.

В текущем сезоне АХЛ на счету Денисенко 13 матчей за фарм-клуб «Вегас Голден Найтс», в которых он набрал 15 (7+8) очков. Примечательно, что 8 октября «рыцари» выставили россиянина на драфт отказов. Ранее от услуг игрока отказалась «Флорида Пантерз».

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате НХЛ. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды» «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах. Кроме того, Денисенко принял участие в последней встрече розыгрыша Кубка Стэнли, где не отметился полезными действиями.