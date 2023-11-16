Российский экс-защитник «Торонто» и «Монреаля» продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Защитник Ринат Валиев пополнил состав клуба из чемпионата Казахстана «Хумо». Об этом сообщает пресс-служба ташкентского клуба. Нынешний сезон 28-летний воспитанник Казани начинал в альметьевском «Нефтянике», где сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.

«Юниорские годы провёл в североамериканских лигах USHL и WHL. Выступал за «Индиана Айс» и «Кутеней Айс». В 2014 году на драфте НХЛ был выбран в третьем раунде «Торонто Мэйпл Лифс». Сыграл в НХЛ 12 игр за клубы «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». В АХЛ провёл 260 игр, где набрал 85 (19+66) очков. Играл за «Торонто Марлис», «Стоктон Хит» и «Лаваль Рокет». В КХЛ выступал за «Ак Барс», «Динамо» Минск и «Адмирал», — сказано в сообщении клуба.

В 2015 году Ринат стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.