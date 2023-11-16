Тренер «Трактора» А. Заварухин ответил на вопрос, зачем держит клюшку Кравцова перед игрой

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвёл итог победного матча с «Барысом» (2:0) и рассказал, зачем держит клюшку нападающего Виталия Кравцова перед играми.

«Тяжёлая игра. Понятно, что ребята хотели победить. Немного не хватило «мусорного» гола в начале первого периода. Вратарь соперника видел все броски – на этом акцентировали внимание. Разобрали моменты, которые у нас не получились с «Салаватом Юлаевым», показали ребятам. Что-то получилось, что-то нет. Самое главное – результат есть. Сыграли на «ноль», забили в большинстве и взяли два очка. Они нам были нужны.

Во втором периоде первым на лёд вышло звено Семёна Дер-Аргучинцева, с чем связано? Видимо, было наложение. Мы не играем по очереди. Стараемся варьировать. Звену Семёна мы пытаемся найти шанс в атаке, как и пятёрке Ткачёва.

Что с Артёмом Шварёвым? Сейчас он поедет на обследование. Скорее всего, получил травму. Позже будет понятно. Продолжить игру он никак не мог.

Зачем проверяю клюшку Виталия Кравцова? У меня, наверное, лучше руки, чем у него (смеётся). Это такая традиция. Если у Виталика что-то не получается, то он даёт мне подержать клюшку. Я в одном интервью сказал, что в поездки клюшки не беру, а играю клюшками Виталия. Здесь ничего такого нет. У нас это идёт ещё с молодёжной команды. Хорошие моменты были, он не забил. Возможно, я мало подержал клюшку. В прошлой игре сработало», — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».