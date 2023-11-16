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«Локомотив» в ярком матче с девятью голами победил «Куньлунь» в Ярославле

«Локомотив» в ярком матче с девятью голами победил «Куньлунь» в Ярославле
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В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

На второй минуте первого периода Кайл Вуд открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Тайлер Вон с передач Кайла Вуда и Девина Броссо удвоил преимущество гостей. На 15-й минуте периода Денис Алексеев с передач Георгия Иванова и Мартина Герната забросил первую шайбу железнодорожников в игре.

На 13-й минуте второго периода Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Дениса Алексеева восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Зак Лесли с передачи Тайлера Вона вновь вывел «Куньлунь» вперёд. В конце периода Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Максима Берёзкина сделал счёт 3:3.

На четвёртой минуте третьего периода Джек Родевальд в третий раз вывел гостей вперёд. Через три минуты Даниил Тесанов вновь сделал счёт равным. На 16-й минуте периода Сергей Андронов с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова принёс «Локомотиву» победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вуд – 01:58 (5x5)     0:2 Вон (Вуд, Броссо) – 08:57 (5x4)     1:2 Алексеев (Иванов, Гернат) – 14:11 (5x5)     2:2 Никулин (Иванов, Алексеев) – 32:44 (5x5)     2:3 Лесли (Вон) – 34:19 (5x4)     3:3 Шалунов (Сергеев, Берёзкин) – 38:25 (5x5)     3:4 Родевальд – 43:09 (4x5)     4:4 Тесанов (Полунин) – 46:22 (5x5)     5:4 Андронов (Сергеев, Шалунов) – 55:37 (5x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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