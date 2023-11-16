«Локомотив» в ярком матче с девятью голами победил «Куньлунь» в Ярославле

В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

На второй минуте первого периода Кайл Вуд открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Тайлер Вон с передач Кайла Вуда и Девина Броссо удвоил преимущество гостей. На 15-й минуте периода Денис Алексеев с передач Георгия Иванова и Мартина Герната забросил первую шайбу железнодорожников в игре.

На 13-й минуте второго периода Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Дениса Алексеева восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Зак Лесли с передачи Тайлера Вона вновь вывел «Куньлунь» вперёд. В конце периода Максим Шалунов с передач Андрея Сергеева и Максима Берёзкина сделал счёт 3:3.

На четвёртой минуте третьего периода Джек Родевальд в третий раз вывел гостей вперёд. Через три минуты Даниил Тесанов вновь сделал счёт равным. На 16-й минуте периода Сергей Андронов с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова принёс «Локомотиву» победу.

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