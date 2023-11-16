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Козлов: у «Салавата» были моменты и возможности забить «Спартаку», не наш день

Козлов: у «Салавата» были моменты и возможности забить «Спартаку», не наш день
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о поражении от «Спартака» (2:6) в Москве.

«Начало было не совсем тем, на которое мы должны были выходить. Допустили несвойственные нам ошибки. «Спартак» реализовал практически два первых момента. 0:2 – это уже такая фора, которая не должна быть в матче против лидера. У нас была возможность вернуться в игру, когда Дроздов выходил в меньшинстве. Забей он, было бы 3:3. На последних минутах я уже начал рисковать, снимать вратаря, чем воспользовался соперник. Счёт, конечно, 2:6, но я бы не сказал, что он характеризует этот матч. У нас были моменты и возможности забить голы. Это был не наш день.

Ожидал ли, что в воротах «Спартака» сыграет Кареев? Мы узнали, что Андрей сыграет, когда нам принесли заявку на матч. Ребята его знают. Во втором периоде Башкиров выходил «в ноль»: шайба прошла между ног и мимо ворот. Такой день получился, который мы должны прожить, сделать выводы и готовиться дальше. Летим в Казань на «Зелёное дерби», на которое должны быть по-другому готовы.

Вернётся ли кто-то из травмированных игроков к следующему матчу? Нет, из травмированных никто у нас не вернётся, но перестановки в составе будут», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.

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