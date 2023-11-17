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Кузьменко не принял участие в матче с «Калгари» и остался в Ванкувере из-за травмы лица

Кузьменко не принял участие в матче с «Калгари» и остался в Ванкувере из-за травмы лица
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Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко не принял участие Кузьменко не принял участие в матче с «Калгари» и остался в Ванкувере. Как сообщает пресс-служба клуба, россиянина решили поберечь после травмы лица, полученной в прошлом матче с «Айлендерс». «Ванкувер» в отсутствие Кузьменко уступил «Калгари» со счётом 2:5.

Напомним, Кузьменко, получил травму в третьем периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ), когда шайба попала россиянину в лицо после броска его одноклубника Джей Ти Миллера.

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.

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