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Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от крупного поражения в матче с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз». Крупную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

По ходу матча «Сан-Хосе» вели со счётом 5:0. В середине третьего периода единственную шайбу «Сент-Луиса» забросил российский нападающий Павел Бучневич с передач Джастина Фолка и Роберта Томаса. Две результативные передачи на счету защитника «Сан-Хосе» Никиты Охотюка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке принимали «Флориду Пантерз». Победу в упорном поединке одержали «короли» со счётом 2:1.

Ворота «Флориды» защищал голкипер Сергей Бобровский. На счету россиянина 24 отражённых броска из 26. Голы за «Кингз» забивали Кевин Фиала и Анже Копитар. Единственный гол «Пантерз» забил Сэм Райнхарт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.