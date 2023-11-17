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Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от крупного поражения в матче с «Сан-Хосе»

Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от крупного поражения в матче с «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз». Крупную победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хоффман (Штурм, Задина) – 02:02     2:0 Эклунд (Охотюк) – 20:17     3:0 Смит (Канин, Карпентер) – 22:39     4:0 Канин (Смит, Карпентер) – 23:25     5:0 Хоффман (Задина, Охотюк) – 33:45     5:1 Бучневич (Фолк, Томас) – 53:55    

По ходу матча «Сан-Хосе» вели со счётом 5:0. В середине третьего периода единственную шайбу «Сент-Луиса» забросил российский нападающий Павел Бучневич с передач Джастина Фолка и Роберта Томаса. Две результативные передачи на счету защитника «Сан-Хосе» Никиты Охотюка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Кингз» на своей площадке принимали «Флориду Пантерз». Победу в упорном поединке одержали «короли» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фиала (Дано, Мур) – 01:20     2:0 Копитар (Фиала, Даути) – 33:53 (pp)     2:1 Райнхарт (Вераге, Барков) – 51:45    

Ворота «Флориды» защищал голкипер Сергей Бобровский. На счету россиянина 24 отражённых броска из 26. Голы за «Кингз» забивали Кевин Фиала и Анже Копитар. Единственный гол «Пантерз» забил Сэм Райнхарт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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