Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Хабибом Нурмагомедовым

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Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале.

На фото наставник армейцев с берегов Невы сидит облачённый в традиционную японскую одежду кимоно в компании российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

«Работаем вместе, братья», — подписал фото Ротенберг, добавив несколько знаков, символизирующих улыбку.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым. Тогда россиянин оказался сильнее американца Джастина Гэтжи.

Вчера, 16 ноября, СКА Ротенберга одержал победу над череповецкой «Северсталью» (5:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

На данный момент СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 34 очка.