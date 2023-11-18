Назаров: на Матч звёзд КХЛ я бы поставил на лавку политическую элиту нашей страны

Известный тренер Андрей Назаров оценил назначение экс-футболистов ассистентами главных тренеров на Матч звёзд КХЛ-2023. На мероприятие приглашены Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв.

«Считаю, что идея пригласить футбольных легенд на Матч звёзд КХЛ и поставить их на лавку вместе с хоккейными тренерами абсолютно верна. Нужно сделать шоу, собрать публику, зарядить зрителя. Более того, я бы пригласил и поставил на лавку политическую элиту нашей страны и не только спортивных, но и военных корреспондентов. Все вместе люди сделают предстоящий праздник просто шикарным, будет популяризация лиги», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт‑Петербурге на «СКА Арене».