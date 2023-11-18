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«Очень быстрая команда». Тренер «Ак Барса» рассказал о плюсах «Салавата Юлаева»

«Очень быстрая команда». Тренер «Ак Барса» рассказал о плюсах «Салавата Юлаева»
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Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от очередного матча с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть Арене» и начнётся в 17:00 мск.

«Недавно играли с «Салаватом Юлаевым», уступили, хочется взять реванш. У нас всегда шикарная поддержка от наших болельщиков и дома, и на выезде, сегодняшняя игра, надеюсь, не станет исключением. Игры с уфимцами – дерби, этим всё сказано.

В чём сильные стороны «Салавата»? Очень быстрая команда. Нужно заставить соперника перейти в зону обороны», — цитирует Бабенко пресс-служба казанского клуба.

Этот матч будет четвёртым между этими командами в текущем сезоне. Пока счёт в «зелёном дерби» 2:1 в пользу уфимцев.

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