«Унизительное для хоккея решение». Пашков о приглашении экс-футболистов на Матч звёзд КХЛ

Экс-тренер и вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков возмутился приглашением на Матч звёзд КХЛ бывших футболистов в качестве помощников главных тренеров команд. На мероприятие приглашены Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв.

«Знаю, что многие ветераны шокированы тем, что происходит в последнее время вокруг КХЛ. Как-то говорил о том, что, например, на вечера закрытия Лиги приглашаются все, кто угодно, — клоуны, певички, бизнесмены, но только не те люди, которые выигрывали многочисленные трофеи и создавали историю нашей игры. Но это ещё „цветочки“ на фоне того, о чем стало известно вчера. Помощниками тренеров на предстоящем Матче звезд Лигой назначены футболисты — Сычёв, Широков, Мостовой, Аршавин. Печально!

На мой взгляд, это унизительное для российского хоккея решение. Оно говорит о мутных временах, которые наступили в нашей Лиге. О непонимании значимости хоккея, его роли для жизни страны, для воспитания подрастающего поколения. С какой стати на роль героев хоккейного праздника в первую очередь приглашаются, скажем, не Майоров, Михайлов, Мальцев, Давыдов и не десятки других легенд нашего вида спорта? Кому и что мы хотим доказать? Кого воспитать? Ещё раз скажу, это не только моё мнение. Многие ветераны, мягко говоря, огорчены из-за того, что у нас вокруг хоккея происходит», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.