Кёрран: в Минске настолько дёшево, что проще сходить в ресторан, чем готовить самому

Канадский защитник минского «Динамо» Коди Кёрран ответил на вопрос, скучает ли по родине, а также высказал своё мнение о белорусской столице.

«Очень (скучаю. — Прим. «Чемпионата»)! Мне не хватает дома, родных, посиделок с чашкой кофе… Уже лет 10 не праздновал Рождество на родине. Комфортнее и безопаснее всего чувствую себя там, где вырос. Не хватает и кое-какой еды — например, в провинции Альберта, где расположен Калгари, лучшая говядина в Канаде, а возможно, и во всей Северной Америке. Или куриных крылышек, очень люблю их.

Но в Минске мне нравится. И раньше знал, что это один из лучших городов в КХЛ. Здесь вкусная еда, в том числе местная — правда, названий не помню. Кстати, я сам обожаю готовить, особенно спагетти и стейки. Однако в белорусской столице такая дешёвая еда в ресторанах, что проще куда-нибудь выбраться», — сказал Кёрран в интервью изданию «Прессбол».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Кёррана 16 (5+11) очков в 30 матчах.