Главный тренер «Трактора»: сегодня для всех в Челябинске был праздник

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Автомобилистом» (4:2).

«Классная атмосфера. Команда хорошо сыграла во всех линиях. Да, первыми пропустили в меньшинстве, но молодцы, что потом забили в большинстве. Все спецбригады сработали хорошо. Очень много шайб поймали на себя и помогли нашему вратарю. Самое главное – для всех в Челябинске был праздник.

Не было Сергея Телегина и Сергея Калинина? Это секретная тайна. У них небольшое недомогание, решили их поберечь. Те ребята, которые были готовы, сыграли неплохо. Играть будут сильнейшие, вне зависимости – старый или молодой. Виктор Антипин получил микротравму, он пройдёт обследование. Будет ли Антон Бурдасов капитаном? Как только Сергей Калинин будет готов, нашивка вернётся к нему. Он – наш капитан, его выбрала команда. Здесь даже вопросов нет», — сказал Заварухин на пресс-конференции.