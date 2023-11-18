Билялетдинов: если мы справимся с задачами в атаке, то у нас всё будет нормально

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (0:1).

«Сложно победить без заброшенных шайб. Не хватило агрессии у ворот соперника, острых моментов, чтобы забить. Были возможности в большинстве, но оно не сработало. Достойно и надёжно сыграли ребята в меньшинстве.

Не хватило сегодня эмоций? Не хватило агрессии в зоне атаки. Ребята старались, играли правильно, но надо забивать.

Доволен ли движением команды после игры с «Динамо»? Не могу сказать, что мы плохо выглядели по движению. Да, у соперника есть быстрые игроки, но в целом мы не уступали.

Сегодня была дуэль вратарей? Вратари прилично сыграли с обеих сторон, в какой-то степени можно и так сказать.

Есть ли понимание, какие системные моменты нужно поправить? Мы кое-какие вопросы поменяли, я вижу результат этих изменений. Если мы справимся с задачами в атаке, то у нас всё будет нормально. Плюс вопрос большинства: моментов достаточно, чтобы за счёт него выигрывать матчи.

Влияет ли отсутствие Радулова? У Радулова свой стиль, он очень заметен на льду, но сразу после игры сложно что-то сказать. Нужно посмотреть, почему не получилось. В третьем периоде стали больше играть в зоне, создавать моменты, а должны это делать с самого начала», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» проиграл уже третье «зелёное дерби» «Салавату Юлаеву» в текущем сезоне. Всего команды в этом регулярном чемпионате встречались четыре раза.