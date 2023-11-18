Козлов: могли ли забить больше? В матчах с «Ак Барсом» не бывает много голов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» (1:0).

«Мы провели хороший матч с запредельной самоотдачей, ребята выполнили установку на игру, Александр Самонов отлично сыграл на последнем рубеже. Всех с победой.

Обе команды выходили с установкой перетерпеть соперника? «Ак Барс» хорошо играет в обороне, плотно действует в средней зоне. Команда мало пропускает, поэтому делали акцент на правильном входе в зону, правильных передачах в середине. У соперника опасные нападающие, которые могут убежать в контратаку и реализовать момент.

Прогрессирует ли в этом году в этом плане «Салават»? Надеюсь, что это так.

Могли ли забросить больше или счёт по игре? Моменты были и у них, и у нас, вратари делали хорошие сейвы. В матчах с «Ак Барсом» не бывает много голов.

Почему заменил Дроздова на Башкирова в первом звене? Данил Башкиров хорош в движении, в продолжении атаки. Может, он забивает не так много, но хорошо поддерживал атаку, отдавал шайбу партнёрам. В третьем периоде мы переставили Дроздова к Хмелевски и Ливо, они неплохо смотрелись.

Почему отсутствовал Григорий Панин? Он и Бирюков получили отдых, будут играть в Нижнекамске. Мы не можем играть в семь защитников, но даём отдых ребятам.

Как проанализировали с командой матч со «Спартаком»? Анализировали, на ошибки ребятам не указывали. Они проходят через это, учатся. Это осталось в Москве, не было смысла затрагивать эти моменты перед матчем с «Ак Барсом», — приводит слова Козлова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, «Салават Юлаев» одержал третью победу в «зелёном дерби» в текущем сезоне, в котором эти команды встречались к данному моменту четыре раза.