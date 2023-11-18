Ротенберг — о концовке матча «Локомотив» — СКА: Воробьёв не должен был играть эгоистично

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Локомотивом» (2:1) высказался о действиях форварда Михаила Воробьёва в концовке встречи.

Напомним, Воробьёв пытался поразить пустые ворота соперника из своей зоны, однако не попал, в результате чего был зафиксирован проброс и вбрасывание возле ворот СКА, которое завершилось голом хозяев одновременно с финальной сиреной. Тем не менее гол был не засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«Хочу поблагодарить соперника, очень сильная, структурная, организованная команда, для нас это был серьёзный вызов. Ребята молодцы, на сто процентов выполнили установку, выиграли за счёт характера. Есть ошибки, которые мы не должны допускать, вот концовка. Миша Воробьёв не должен был здесь играть эгоистично и бросать по воротам, а подумать о команде и спокойно довести игру до победы, не пробрасываться. Эти моменты мы разберём», — приводит слова Ротенберга с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.