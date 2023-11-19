Панарин установил рекорды России и «Рейнджерс» по длительности результативной серии в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:2. В составе «Рейнджерс» одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.