«Без комментариев». Вратарь «Вашингтона» — о спорном голе Проворова

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен оценил гол защитника «Коламбуса» Ивана Проворова в ворота «Кэпиталз». Тренерский штаб «Вашингтона» взял запрос на помеху вратарю, однако арбитры матча нарушения не усмотрели и выписали «Кэпиталз» малый штраф за задержку времени. «Вашингтон» в итоге обыграл «Коламбус» со счётом 4:3.

«Я не буду ничего комментировать по этому поводу. Я имею в виду, что нет никаких сомнений в том, что это был сложный эпизод для арбитров. Это ставит рефери в трудную позицию, ведь момент произошёл так быстро. Я могу интерпретировать эту ситуацию по-разному, но есть как есть», — цитирует вратаря The Hockey News.

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