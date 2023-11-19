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Торторелла — о «Филадельфии»: мы не будем «сливать» сезон ради высоких драфт-пиков

Торторелла — о «Филадельфии»: мы не будем «сливать» сезон ради высоких драфт-пиков
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, что получает много сообщений в соцсетях с просьбой «сливать» сезон ради высокого пика на предстоящем драфте. Специалист не согласен с такой позицией, он заявил, что не намерен «танковать» и мешать развитию игроков в команде.

«Перестаньте присылать мне письма с просьбами о «сливе» сезона. Потому что этого не произойдёт. И я знаю, что люди хотят получить этот высокий выбор на драфте в следующем году. «Вы не выиграете Кубок Стэнли, так что просто проиграйте все игры». Этого не произойдёт, это неправильно. И это худший способ развития игроков», — цитирует Тортореллу The Athletic.

«Филадельфия» выиграла 9 из 17 матчей текущего сезона и расположилась на восьмой строчке Восточной конференции НХЛ.

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