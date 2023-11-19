Матч ВХЛ в Новокузнецке перенесли из-за выключившегося на арене света

Матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между новокузнецким «Металлургом» и АКМ из Тульской области не будет доигран в воскресенье из-за проблем с освещением. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью продолжения матча № 396 «Металлург» г. Новокузнецк — АКМ Тульская область в установленную дату, лига приняла решение о переносе на более поздний срок данного матча. Дата, время начала и место проведения матча будут определены дополнительно по согласованию с клубами», — сказано в сообщении лиги.

Отметим, что встреча в Новокузнецке началась в 9:00 мск, но была прервана из-за отключения электричества по ходу первого периода. Сообщалось, что шквалистый ветер пришёл в Кемеровскую область в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки.