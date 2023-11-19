«Могильный до сих пор не может туда попасть». Фетисов — о включении игроков в Зал славы

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о российских игроках, кто потенциально может попасть в Зал хоккейной славы. Напомним, ранее портал ESPN назвал девять действующих российских игроков НХЛ, кто может удостоиться этого.

«Все номинированные хоккеисты играют сейчас. Пускай сначала окончат карьеру, и тогда уже можно о чём-то говорить.

Каждый из них заслуживает попасть в Зал славы. Но есть регламент: игрок, который закончил карьеру, через три года может попасть на представление комиссии, которая состоит из известных и уважаемых хоккейных людей. Не нужно ничего обсуждать раньше времени. Этим хоккеистам ещё играть и играть.

Они заслуживают по всем показателям номинироваться в Зал славы НХЛ. Но, например, Александр Могильный до сих пор не может туда попасть. Хотя я считаю, что он один из самых выдающихся нападающих. Конечно, иногда случаются какие-то непонятные истории, но спортивный принцип там соблюдается в первую очередь. Все наши ребята, которые сейчас в НХЛ, играют хорошо и заслуживают быть номинированными в Зал славы», — сказал Фетисов в интервью Sport24.