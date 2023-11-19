Мэттьюс заявил о желании сыграть в Мексике. «Даллас» также заинтересован в этом

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс после победного матча с «Миннесотой Уайлд» (4:3) в вынесенной игре в Швеции заявил о желании сыграть матч в Мексике. Напомним, мама хоккеиста родом из этой страны. Летом нападающий проводит там тренировки и владеет испанским языком.

Журналист TSN Горд Миллер в ответ на это заявил, что «Даллас Старз» также заинтересован сыграть в Мексике. Данная игра может состоятся уже в следующем сезоне.

26-летний Мэттьюс в текущем сезоне провёл 17 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Напомним, 12 октября 2023 года Национальная хоккейная лига включила столицу Мексики — город Мехико — в шорт-лист мест проведения будущих выставочных игр.