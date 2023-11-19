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Мостовой прокомментировал приглашение помощником главного тренера на Матч звёзд КХЛ

Мостовой прокомментировал приглашение помощником главного тренера на Матч звёзд КХЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о приглашении помощником главного тренера на Матч звёзд КХЛ.

«Почему решил попробовать себя на тренерской деятельности в хоккее? Это же гала-матч. Здесь можно кого угодно на тренерский мостик поставить. Нам сделали такое предложение – мы его приняли.

Смогу ли что-то привнести в хоккей из футбола? Да нет, конечно. Зачем что-то привносить? Мой вид спорта – это футбол. Поэтому какая разница? Это же гала-матч.

Чего ожидаю от этого мероприятия? Мы же смотрим эти мероприятия. Главное – это атмосфера, обстановка. Побыть внутри этой обстановки. Со многими ребятами старшего поколения я знаком. Тем более хоккей для меня не чужой вид спорта. Я всю жизнь играл в хоккей. Сейчас играю. За КХЛ слежу, конечно. Был на хоккее. Стараюсь ходить на «Спартак», — сказал Мостовой в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, на мероприятие, кроме Мостового, приглашены Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв.

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