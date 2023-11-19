Бывший игрок СКА: Ларионов — пример для Мозякина в тренерском плане

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе «Спартака» и СКА Василий Каменев прокомментировал работу Сергея Мозякина в тренерском штабе «Металлурга».

«Изменения в игре «Металлурга» с появлением в тренерском штабе команды её легендарного бомбардира Сергея Мозякина? Команда с ним на скамейке одержала несколько хороших и запоминающихся побед. Тренерский потенциал у этого неординарного игрока, несомненно, есть, и если он хочет развиваться в профессии, то ориентиром для него может и должен служить Игорь Ларионов, ставший отличным наставником после многих лет занятий бизнесом, далёким от хоккея.

Плюс Мозякина перед Профессором состоит в том, что его пауза вне игры продлилась гораздо меньше и почти всё это время он провёл в структуре своего нынешнего клуба, зная ситуацию изнутри. В любом случае судить о том, что получилось или не получилось у Сергея на новом этапе его хоккейной жизни, можно будет лишь спустя какое-то время», — приводит слова Каменева «Спорт день за днём».