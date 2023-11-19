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Источник: «Даллас Старз» интересуется Задоровым

Источник: «Даллас Старз» интересуется Задоровым
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Инсайдер ESPN Кевин Уикс сообщил о том, что «Даллас Старз» интересуется российским защитником «Калгари Флэймз» Никитой Задоровым.

«Мне сказали, что «Нью-Джерси», «Даллас» и «Торонто» входят в число клубов, проявляющих интерес к защитнику «Флэймз» Задорову, и ожидается, что переговоры могут активизироваться, когда «Лифс» вернутся из Швеции», – написал Уикс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, среди клубов, которые на данный момент обозначили интерес к Задорову, — «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнз».

После 17 матчей «Калгари» занимает 11-е место в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

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