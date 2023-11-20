Бучневич вышел на шестое место по голам в гостях в текущем сезоне НХЛ

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Сент-Луисом». Победу в матче одержали «Блюз» со счётом 3:1.

На 17-й минуте первого периода Павел Бучневич с передач Джордана Кайру и Скотта Перуновича сделал счёт 2:0 в пользу «блюзменов».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бучневич забросил шестую шайбу в выездных играх и по этому показателю вышел на шестое место в текущем сезоне НХЛ. Выше Павла находятся Сидни Кросби (9), Артемий Панарин (8), Коннор Бедард (7), Трэвис Конечны (7) и Сэм Райнхарт (7).