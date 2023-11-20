Валерий Белов: у новокузнецкого «Металлурга» есть перспективные планы вернуться в КХЛ

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов рассказал о заинтересованности клуба и региональных властей в возвращении команды в КХЛ.

«У команды качественный состав, есть и опытные лидеры, и молодёжь. После некоторых корректировок состава способны добавлять и решать максимальные задачи.​ Ещё один важный для нас фактор — болельщики. Новокузнецк — хоккейный город и возвращение на его главную арену добавит нам в каждом матче ажиотажа и шестого полевого игрока. Для команды это очень важно.

Удастся ли региону удержать молодых хоккеистов команды? Безусловно, когда клуб играет в КХЛ, его возможности в кадровой политике становятся более мощными. Под КХЛ реально оставить любого таланта, который будет получать практику игры против лучших хоккеистов России.

Насколько знаю, у региональных властей, у «Металлурга» есть перспективные планы вернуться в КХЛ. Понятно, что это сложный вопрос — прежде всего бюджета. Но новокузнецкому хоккею при таком сценарии однозначно будет легче развиваться. И тогда новые Капризовы и Орловы точно появятся», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.