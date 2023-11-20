Мальцев — о футболистах на Матче звёзд: правильно, учитывая, что творится с нашим спортом

Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев прокомментировал участие бывших футболистов Александра Мостового, Андрея Аршавина, Дмитрия Сычёва и Романа Широкова в Матче звёзд КХЛ.

«Я думаю, это для веселья. Это правильная идея, чтобы привлекать спортсменов из разных видов спорта, учитывая, что сейчас творится с нашим спортом. Надо как-то общий язык в спорте находить, потому что результаты всё хуже и хуже. Сложно ли будет бывшим футболистам стать помощниками тренеров в хоккее? Да, думаю, это совсем другое, смотришь по разминке и в раздевалке, это разные вещи в футболе и хоккее. Они даже вникнуть не успеют в тренерскую деятельность. Будут больше как медийные лица, а не как тренеры», — приводит слова Мальцева «ВсёПроСпорт».