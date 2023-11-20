Щитов — о незасчитанном голе «Локомотива»: судья поднял руку уже после заброшенной шайбы

Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался об эпизоде с незасчитанной шайбой «Локомотива» на последней секунде мачта со СКА (1:2).

«В этом году арбитры лучше работают на вбрасываниях и уже так не затягивают, как раньше. Но этот момент мне не понятен. На замедленном повторе было видно, что судья поднял руку уже после заброшенной шайбы. Такие голы вообще редко забивают, и они являются украшением чемпионата. Это подчёркивает, что команда не сдаётся, играет до конца и пользуется последним шансом. «Локомотив» на одно очко точно наиграл. Поэтому очень обидно, что этот гол не засчитали. Нужно объяснение от главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, что было сделано не так. Если он будет что-то говорить на этот счёт», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

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