Издание из США представило арену «Вашингтона», сгенерированную нейросетью
Издание из США Everything Hockey представило арены клубов Национальной хоккейной лиги, сгенерированные нейросетью.
Так, арена «Бостон Брюинз» представлена в виде берлоги медведя, стадион «Анахайм Дакс» в виде огромной утки, «Сиэтл Кракен» — в виде корабля.
Фото: Соцсеть Х Everything Hockey
Стадион «Калгари Флэймз» представлен огненной ареной с быками, у «Эдмонтон Ойлерз» — нефтяная вышка, у «Вашингтон Кэпиталз» — арена в виде Капитолия столицы США. Стадион «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в виде электростанции.
Фото: Соцсеть Х Everything Hockey
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».
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