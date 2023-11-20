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Издание из США представило арену «Вашингтона», сгенерированную нейросетью

Издание из США представило арену «Вашингтона», сгенерированную нейросетью
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Издание из США Everything Hockey представило арены клубов Национальной хоккейной лиги, сгенерированные нейросетью.

Так, арена «Бостон Брюинз» представлена в виде берлоги медведя, стадион «Анахайм Дакс» в виде огромной утки, «Сиэтл Кракен» — в виде корабля.

Фото: Соцсеть Х Everything Hockey

Стадион «Калгари Флэймз» представлен огненной ареной с быками, у «Эдмонтон Ойлерз» — нефтяная вышка, у «Вашингтон Кэпиталз» — арена в виде Капитолия столицы США. Стадион «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в виде электростанции.

Фото: Соцсеть Х Everything Hockey

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

Ранее легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал забавную историю, как в Зале хоккейной славы его учили держать клюшку.

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