Николишин: если Ковальчук придёт в «Спартак», его миссия будет иная, нежели в «Авангарде»

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука.

«Если Ковальчук придёт в «Спартак»… Допустим, уже есть протоптанная дорожка в виде того, что было с «Авангардом». Но в «Авангард» он шёл разгрузить команду, потому что Хартли окутал их там своим вниманием в кавычках так, что ребята головы поднять не могли, и Ковальчук туда зашёл как человек, который мог на равных с Хартли общаться и дать возможность тем самым разгрузить пацанов от такого давления со стороны Хартли. Здесь приход в «Спартак» будет немножко другой миссией для Ильи.

Я бы, конечно, с удовольствием хотел бы увидеть его в «Спартаке». «Спартак» – очень молодая команда, самобытная, тренер молодой, и вообще весь тренерский штаб достаточно креативный. И вот этой вот лёгкости и креативности зачастую в плей-офф мало. Должен быть фундаментализм какой-то, и Ковальчук может как раз принести этот плей-оффный опыт, победный опыт, кубковый опыт, и немножечко в другую сторону их утянуть — сказать, может быть, что «ребят, иногда не надо заигрываться, а иногда нужно сыграть и понадёжнее», — сказал Николишин в подкасте «Скользкий лёд» на YouTube.

Напомним, ранее Ковальчук заявил, что ситуация с его возможным возвращением в КХЛ в составе красно-белых прояснится до конца ноября.