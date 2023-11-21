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КХЛ вынесла наказание Зыкову за толчок на борт Полтапова в армейском дерби

КХЛ вынесла наказание Зыкову за толчок на борт Полтапова в армейском дерби
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ определил наказание нападающему СКА Валентину Зыкову за толчок на борт своего коллеги по амплуа Прохора Полтапова в армейском дерби, которое прошло вчера в Санкт-Петербурге и завершилось победой хозяев со счётом 2:1.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на основании представленных материалов лигой принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Зыкова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу.

Напомним, в матче по итогам нарушения Зыков получил 5+20 минут штрафного времени. Пострадавший форвард ЦСКА был увезён со льда, однако впоследствии смог продолжить встречу.

Это было второе армейское дерби в нынешнем сезоне. Первое прошло 6 октября в Москве и так же закончилось победой команды Романа Ротенберга (3:2).

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