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«Сибирь» объявила о переходе Антона Худобина из «Сокола»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной России, голкипер Антон Худобин продолжит карьеру в «Сибири», сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что контракт с вратарём будет действовать до 30 апреля 2024 года, в «Сибири» он будет играть под номером 35. Красноярцы получили денежную компенсацию.

Напомним, текущий сезон 37-летний Худобин начинал в составе красноярского «Сокола», выступающего в ВХЛ, в составе которого провёл 11 матчей, показав 92,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,29.

До «Сокола» за свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В сезоне НХЛ 2019/2020 Худобин дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, став лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.