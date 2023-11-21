Антон Худобин отреагировал на возвращение в КХЛ и свой обмен из «Сокола» в «Сибирь»

Вратарь «Сибири» Антон Худобин прокомментировал свой переход в команду Дэвида Немировски из выступающего в ВХЛ красноярского «Сокола».

«Я уже в Новосибирске. Конечно, я доволен, всё хорошо. В «Соколе» знали, что предстоит обмен, но в общий командный чат я ещё написать и попрощаться не успел. С Александром Сёминым (президент «Сокола». – Прим. «Чемпионата») мы хорошо общаемся, это рабочие моменты, все вопросы мы закрыли. Была договорённость, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

До «Сокола» за свою карьеру Худобин выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В сезоне НХЛ 2019/2020 Худобин дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, став лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.