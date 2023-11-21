Бобровский ответил на вопрос о лучших российских голкиперах в НХЛ

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о лучших российских голкиперах в Национальной хоккейной лиге.

«Кто из российских вратарей в НХЛ сейчас нравится больше всего? Андрей Василевский — один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой. Игорь Шестёркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Пётр Кочетков. Был впечатлён увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

Лучшего вратаря лиги не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята. Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как её выполняют игроки. Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят, и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю. Хоккей — командная игра, и вратари — часть команды, структуры», — сказал Бобровский в интервью «Известиям».

В текущем сезоне Бобровский сыграл 14 матчей, в которых одержал девять побед с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,66.