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Бобровский ответил на вопрос о лучших российских голкиперах в НХЛ

Бобровский ответил на вопрос о лучших российских голкиперах в НХЛ
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о лучших российских голкиперах в Национальной хоккейной лиге.

«Кто из российских вратарей в НХЛ сейчас нравится больше всего? Андрей Василевский — один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой. Игорь Шестёркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Пётр Кочетков. Был впечатлён увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее.

Лучшего вратаря лиги не назвать. Во всех командах играют хорошие ребята. Статистические показатели не всегда отражают действительность. Многое зависит от команды, от тактики и от того, как её выполняют игроки. Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят, и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю. Хоккей — командная игра, и вратари — часть команды, структуры», — сказал Бобровский в интервью «Известиям».

В текущем сезоне Бобровский сыграл 14 матчей, в которых одержал девять побед с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,66.

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