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В Чехии рассказали про планы НХЛ на Кубок мира до 2028 года, возможен отборочный раунд

В Чехии рассказали про планы НХЛ на Кубок мира до 2028 года, возможен отборочный раунд
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Генеральный секретарь Чешской федерации хоккея Ян Черны рассказал о планах Национальной хоккейной лиги на Кубок мира 2028 года.

«На прошлой неделе мы вели переговоры с Биллом Дэйли (заместитель комиссара НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Он рассказал, что НХЛ планирует уточнить формат Кубка мира 2025 года в феврале 2024-го.

Лига планирует провести полноценный Кубок мира до 2028 года, и в нём должно принять участие больше команд, чем в 2016 году. Формат пока не ясен, но финальному турниру должны предшествовать отборочные раунды, которые могут означать, что в Кубке мира примут участие больше стран, чем в прошлом розыгрыше», — приводит слова Черны Sports.cz.

Ранее глава Ассоциации хоккеистов НХЛ Марти Уолш прокомментировал возможное проведение Кубка мира по хоккею без сборной России.

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