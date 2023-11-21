А. Заварухин: у игроков «Трактора» было особое задание против лидеров «Авангарда»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после домашнего поражения от «Авангарда» (1:2 ОТ) рассказал, что у команды было особое задание против лидеров омского клуба.

«Первая тройка «Авангарда»? Сегодня у них немножко не так игра была, как они привыкли. Мы разбирали их, делали выводы, у некоторых ребят было особое задание. Но к пропущенному голу привела наша грубейшая ошибка. Конечно, мы знали, что «Авангард» всегда снимает вратаря в овертайме. У нас поменялся нападающий на защитника. Но мастерство игроков решило игру. Но у нас тоже был момент в овертайме, должны были раньше забивать гол», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Трактор» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». «Авангард» отправится в Уфу на матч с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи состоятся 23 ноября.